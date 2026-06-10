Москва10 июнВести.Режим беспилотной опасности объявлен на территории Самарской области и Мордовии. Об этом сообщили власти регионов в официальных каналах.
Внимание! На территории Самарской области действует режим "Беспилотная опасность"предупредил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX
Аналогичное предупреждение для жителей Мордовии было распространено правительством республики.
Ранее ночью 10 июня воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах России, включая Рязанскую, Тамбовскую, Саратовскую и Пензенскую области.