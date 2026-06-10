В Самарской области и Мордовии введен режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности объявлен в Самарской области и Мордовии В Самарской области и Мордовии введен режим беспилотной опасности

Москва10 июн Вести.Режим беспилотной опасности объявлен на территории Самарской области и Мордовии. Об этом сообщили власти регионов в официальных каналах.

Внимание! На территории Самарской области действует режим "Беспилотная опасность" предупредил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX

Аналогичное предупреждение для жителей Мордовии было распространено правительством республики.

Ранее ночью 10 июня воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах России, включая Рязанскую, Тамбовскую, Саратовскую и Пензенскую области.