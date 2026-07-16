В аэропортах Домодедово и Жуковский ограничены полеты из-за опасности БПЛА Аэропорты Домодедово и Жуковский ограничили полеты на фоне беспилотной опасности

Москва16 июл Вести.Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский на фоне объявленной в Московской области беспилотной опасности.

Аэропорты ДОМОДЕДОВО и ЖУКОВСКИЙ (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней сообщила пресс-служба ведомства в официальном канале "Говорит Росавиация"

Ранее ночью 16 июля стало известно, что в Подмосковье введен режим беспилотной опасности.