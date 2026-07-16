Москва16 июлВести.Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский на фоне объявленной в Московской области беспилотной опасности.
Аэропорты ДОМОДЕДОВО и ЖУКОВСКИЙ (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаванейсообщила пресс-служба ведомства в официальном канале "Говорит Росавиация"
Ранее ночью 16 июля стало известно, что в Подмосковье введен режим беспилотной опасности.