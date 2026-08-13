Москва13 авгВести.Тревога из-за опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Самарской и Ульяновской областей. Об этом сообщили власти регионов в официальных каналах на платформе MAX.
Внимание! На территории Самарской области действует режим "Беспилотная опасность"предупредил, в частности, жителей своего региона губернатор Вячеслав Федорищев
Население Ульяновской области оповестили об угрозе БПЛА по каналам МЧС.
Ночью 13 августа режим беспилотной опасности был введен в Московской области, Краснодарском крае, Волгоградской и Пензенской областях.