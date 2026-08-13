Тревога из-за опасности БПЛА сработала в Самарской и Ульяновской областях

В Самарской и Ульяновской областях сработала тревога из-за опасности БПЛА Тревога из-за опасности БПЛА сработала в Самарской и Ульяновской областях

Москва13 авг Вести.Тревога из-за опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Самарской и Ульяновской областей. Об этом сообщили власти регионов в официальных каналах на платформе MAX.

Внимание! На территории Самарской области действует режим "Беспилотная опасность" предупредил, в частности, жителей своего региона губернатор Вячеслав Федорищев

Население Ульяновской области оповестили об угрозе БПЛА по каналам МЧС.

Ночью 13 августа режим беспилотной опасности был введен в Московской области, Краснодарском крае, Волгоградской и Пензенской областях.