В Московской области объявлена беспилотная опасность Беспилотная опасность объявлена в Московской области

Москва13 авг Вести.Режим беспилотной опасности введен на территории Московской области. Об этом сообщила региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожны! говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Ночью 13 августа аналогичный режим был введен в Краснодарском крае, Волгоградской, Пензенской и Ульяновской областях. При атаке БПЛА в Ростовской области была ранена девушка, находившаяся на базе отдыха под Донецком.