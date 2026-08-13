При атаке БПЛА ранена девушка на базе отдыха под Донецком в Ростовской области

В Ростовской области при атаке БПЛА ранена девушка на базе отдыха под Донецком При атаке БПЛА ранена девушка на базе отдыха под Донецком в Ростовской области

Москва13 авг Вести.В Ростовской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) получила ранение девушка, находившаяся на базе отдыха под Донецком. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Силы ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку. Из-за падения БПЛА получила ранение девушка, находившаяся на базе отдыха "Исток" под Донецком. Пострадавшая в состоянии средней тяжести доставлена в горбольницу, медики оказывают ей помощь уточнил губернатор в своем канале на платформе MAX

В то же время, как отметил глава Ростовской области, на территории Гундоровского водоподъема в хуторе Малая Каменка Каменского района загорелась сухая растительность. Для тушения выехали специалисты экстренных служб.

По предварительным данным, там пострадавших нет добавил Слюсарь

Губернатор предупредил, что в настоящее время режим беспилотной опасности в Ростовской области сохраняется, и призвал жителей региона покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.