Москва12 авгВести.В Ростовской области 12 августа была отражена атака беспилотных летательных аппаратов Украины. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он отметил, что боевая техника ВСУ совершала налет в Миллеровский район региона.

В течение дня силами ПВО отражена воздушная атака на Ростовскую область

написал он в своем канале в MAX

Он подчеркнул, что в результате вторжения ударных дронов в воздушное пространство региона пострадавших нет. Нанесен ущерб линии электропередач в Миллерово. В поселке Долотинка повреждена крыша частного дома.

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.