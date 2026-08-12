В Ростовской области отражена атака украинских БПЛА Система ПВО отразила атаку беспилотников ВСУ в Ростовской области

Москва12 авг Вести.В Ростовской области 12 августа была отражена атака беспилотных летательных аппаратов Украины. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он отметил, что боевая техника ВСУ совершала налет в Миллеровский район региона.

В течение дня силами ПВО отражена воздушная атака на Ростовскую область написал он в своем канале в MAX

Он подчеркнул, что в результате вторжения ударных дронов в воздушное пространство региона пострадавших нет. Нанесен ущерб линии электропередач в Миллерово. В поселке Долотинка повреждена крыша частного дома.

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.