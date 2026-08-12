Москва12 авгВести.В Ростовской области 12 августа была отражена атака беспилотных летательных аппаратов Украины. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он отметил, что боевая техника ВСУ совершала налет в Миллеровский район региона.
В течение дня силами ПВО отражена воздушная атака на Ростовскую областьнаписал он в своем канале в MAX
Он подчеркнул, что в результате вторжения ударных дронов в воздушное пространство региона пострадавших нет. Нанесен ущерб линии электропередач в Миллерово. В поселке Долотинка повреждена крыша частного дома.
На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.