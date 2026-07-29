Москва29 июл Вести.Беспилотная опасность объявлена на всей территории Московской области. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

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