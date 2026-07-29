Москва29 июлВести.Беспилотная опасность объявлена на всей территории Московской области. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.
Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Возможно перебои мобильного интернетаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Гражданам напомнили о запрете съемки беспилотных воздушных судов (БВС) и работы противовоздушной обороны (ПВО).