Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области На территории Московской области объявлена беспилотная опасность

Москва28 июл Вести.Режим беспилотной опасности введен на территории Московской области. Информация размещена в канале MAX регионального МЧС в 10.41.

Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге говорится в сообщении

Граждан предупредили о возможных перебоях мобильного интернета и призвали к осторожности. При обнаружении осколков дронов необходимо сообщить по телефону 112.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал, что с вечера 27 июля по утро 28 в сторону Московского региона летели более 390 вражеских БПЛА.