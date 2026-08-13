Москва13 авг Вести.Беспилотная опасность объявлена в Краснодарском крае. Об этом сообщил региональный главк МЧС. Угроза атаки БПЛА существует в 20 районах края, в том числе в Краснодаре, Новороссийске и Геленджике.

Беспилотная опасность на территории муниципальных образований: Приморско-Ахтарский округ, муниципальный округ г. Горячий Ключ, г. Краснодар, Славянский, Калининский, Брюховецкий, Выселковский, Динской, Усть-Лабинский, Красноармейский, Кореновский, Тимашевский, Туапсинский округ, муниципальный округ г. Анапа, г. Новороссийск, г. Геленджик, Темрюкский, Крымский, Абинский, Северский районы отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

При этом 13 августа в 1.23 в регионе уже объявлялась ракетная опасность, которая продлилась всего 11 минут.

Ранее сообщалось, что жителей Волгоградской области предупредили о беспилотной опасности.