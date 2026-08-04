В Геленджике и других городах Краснодарского края объявили беспилотную опасность Беспилотную опасность объявили в курортных городах Краснодарского края

Москва4 авг Вести.В нескольких курортных городах Краснодарского края ввели режим опасности атаки БПЛА. Об этом сообщает управление МЧС России по региону в MAX.

Беспилотная опасность на территории муниципальных образований: Туапсинский округ, муниципальный округ г. Анапа, муниципальный округ г. Горячий Ключ, г. Новороссийск, г. Геленджик, г. Сочи, Темрюкский, Крымский, Абинский, Северский районы говорится в сообщении

Ведомство предупредило об опасности атаки БПЛА в 7.29 вторника, 4 августа. Ночью, в 2.01, в регионе была объявлена ракетная опасность.