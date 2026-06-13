Москва13 июнВести.Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Геленджика. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.
Внимание! Опасность БПЛА. Сохраняйте спокойствие. Пожалуйста, позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности близкихпредупредил мэр в своем канале в мессенджере MAX
Ранее в ночь на 13 июня на территории Краснодарского края был введен режим беспилотной опасности. Росавиация ввела дополнительные ограничения на полеты в аэропортах Геленджика и Краснодара.