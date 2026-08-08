Краснодарский край столкнулся с угрозой ракетного удара Угроза ракетного удара объявлена в Краснодарском крае

Москва8 авг Вести.Опасность ракетного удара объявлена на территории Краснодарского края. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

Ракетная опасностью на территории муниципальных образований: Туапсинский округ, муниципальный округ г. Анапа, муниципальный округ г. Горячий Ключ, г. Сочи, г. Новороссийск, г. Геленджик, Темрюкский, Крымский, Абинский, Северский районы уточняется в канале ведомства на платформе MAX

Ранее ночью 8 июля на территории Краснодарского края объявлялась беспилотная опасность. Росавиация ввела дополнительные ограничения в аэропорту столицы Кубани.