В Краснодарском крае объявлена авиационная опасность Авиационная опасность объявлена в Краснодарском крае

Москва30 июн Вести.Авиационная опасность объявлена на территории Краснодарского края. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Авиационная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения взрывных устройств предупреждает ведомство в своем канале на платформе MAX

Ранее в ночь на 30 июня в Новороссийске сработала тревога из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Росавиация ввела дополнительные ограничения на полеты в аэропорту Геленджика.