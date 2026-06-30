Москва30 июнВести.Авиационная опасность объявлена на территории Краснодарского края. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Авиационная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения взрывных устройствпредупреждает ведомство в своем канале на платформе MAX
Ранее в ночь на 30 июня в Новороссийске сработала тревога из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Росавиация ввела дополнительные ограничения на полеты в аэропорту Геленджика.