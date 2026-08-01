Москва21 авгВести.Режим беспилотной опасности введен на территории Мордовии, Рязанской и Ульяновской областей. Об этом сообщили региональный власти и служба МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.
Беспилотная опасность на территории Рязанской области. Избегайте открытых участков, не подходите к окнамговорится в сообщении региональной службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
Жители Мордовии были оповещены с помощью канала республиканского правительства, население Ульяновской области – через службу РСЧС.
Ранее сообщалось, что в ночь на 21 августа воздушная тревога из-за БПЛА была объявлена в Липецкой и Астраханской областях.