Мордовии, Нижегородской и Пензенской областям угрожает беспилотная опасность Беспилотная опасность угрожает Мордовии, Нижегородской и Пензенской областям

Москва29 авг Вести.Режим беспилотной опасности введен на территории Мордовии, Нижегородской и Пензенской областей в связи с возможной атакой украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили региональные главки МЧС России.

Режим Беспилотная опасность на территории Нижегородской области введен в 02.23 мск говорится, в частности, в канале нижегородского ведомства в мессенджере MAX

Похожее сообщение опубликовано МЧС России по Республике Мордовия на платформе MAX, а также ведомством по Пензенской области.

Ранее в ночь на 29 августа тревога из-за опасности атак БПЛА была объявлена в нескольких регионах России, включая Тульскую, Калужскую и Тамбовскую области, а также в Таганроге и ряде муниципалитетов Краснодарского края.