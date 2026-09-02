МЧС: в Ульяновской области и Мордовии объявлен режим "Беспилотная опасность"

Ульяновская область и Мордовия столкнулись с беспилотной угрозой МЧС: в Ульяновской области и Мордовии объявлен режим "Беспилотная опасность"

Москва2 сен Вести.Режим "Беспилотная опасность" введен на территории Мордовии и Ульяновской области. Об этом сообщили региональные главки МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.

Объявлен режим "Беспилотная опасность" на территории Ульяновской области в 07.00 (местного времени), возможно отключение мобильного интернета говорится, в частности, в сообщении ульяновского ведомства

Ранее 2 сентября о беспилотной угрозе предупредили жителей Нижегородской, Владимирской, Тамбовской и некоторых других областей.