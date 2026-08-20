Режим беспилотной опасности ввели в Мордовии и Владимирской области

Жителей Мордовии и Владимирской области предупредили о беспилотной опасности Режим беспилотной опасности ввели в Мордовии и Владимирской области

Москва20 авг Вести.Режим беспилотной опасности ввели на территории Мордовии и Владимирской области. Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС в официальных каналах на платформе MAX.

На территории Республики Мордовия объявлен сигнал "Беспилотная опасность". При необходимости звоните 112 предупредило региональное правительство

Жителей Владимирской области оповестили об угрозе по каналам Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Ранее в ночь на 20 августа беспилотная опасность была объявлена в нескольких регионах России, в том числе в Самарской, Нижегородской и Ульяновской областях.