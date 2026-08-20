Москва20 авгВести.Режим беспилотной опасности ввели на территории Мордовии и Владимирской области. Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС в официальных каналах на платформе MAX.
На территории Республики Мордовия объявлен сигнал "Беспилотная опасность". При необходимости звоните 112предупредило региональное правительство
Жителей Владимирской области оповестили об угрозе по каналам Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Ранее в ночь на 20 августа беспилотная опасность была объявлена в нескольких регионах России, в том числе в Самарской, Нижегородской и Ульяновской областях.