Беспилотная опасность введена в Ульяновской и Нижегородской областях

В Ульяновской и Нижегородской областях введена беспилотная опасность Беспилотная опасность введена в Ульяновской и Нижегородской областях

Москва20 авг Вести.На территории Ульяновской и Нижегородской областей введен режим беспилотной опасности из-за возможной атаки украинских боевых дронов. Об этом сообщили региональные службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на платформе MAX.

Внимание! Режим Беспилотная опасность на территории Нижегородской области введен в 00.40 (мск) 20.08.2026. Соблюдайте спокойствие говорится в канале нижегородской службы

Похожее сообщение опубликовано в канале РСЧС Ульяновской области.

Ранее в ночь на 20 августа Росавиация в целях безопасности приостановила полеты в аэропорту Ульяновска.