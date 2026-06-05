В Нижегородской области объявлен режим беспилотной опасности Режим беспилотной опасности объявлен в Нижегородской области

Москва5 июн Вести.На территории Нижегородской области объявлен режим беспилотной опасности в связи с возможной атакой украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Внимание! На территории Нижегородской области введен режим "Беспилотная опасность". Соблюдайте спокойствие говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее ночью 5 июня аналогичный режим опасности атаки БПЛА был объявлен в Краснодарском крае, Республике Адыгея, Пензенской области и некоторых других регионах.