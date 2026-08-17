Москва17 авгВести.На территории Мордовии и Нижегородской области введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС в официальных каналах на платформе MAX.
Внимание! Режим Беспилотная опасность на территории Нижегородской области введен в 00.56 (мск) 17.08.2026. Соблюдайте спокойствие, телефон – 112говорится в канале регионального главка МЧС России
Жителей Мордовии оповестили об угрозе беспилотников по каналам МЧС и республиканского правительства.
Ранее в ночь на 17 августа в Поволжье беспилотная опасность была объявлена в Пензенской области.