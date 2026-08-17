Мордовии и Нижегородской области угрожает беспилотная опасность Беспилотная опасность угрожает Мордовии и Нижегородской области

Москва17 авг Вести.На территории Мордовии и Нижегородской области введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС в официальных каналах на платформе MAX.

Внимание! Режим Беспилотная опасность на территории Нижегородской области введен в 00.56 (мск) 17.08.2026. Соблюдайте спокойствие, телефон – 112 говорится в канале регионального главка МЧС России

Жителей Мордовии оповестили об угрозе беспилотников по каналам МЧС и республиканского правительства.

Ранее в ночь на 17 августа в Поволжье беспилотная опасность была объявлена в Пензенской области.