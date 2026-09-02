В Нижегородской и Владимирской областях объявлена беспилотная опасность Беспилотная опасность объявлена в Нижегородской и Владимирской областях

Москва2 сен Вести.Беспилотная опасность объявлена на территории Нижегородской и Владимирской областей. Об этом сообщили региональные службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в официальных каналах на платформе MAX.

Оставайтесь в помещении и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожны! При обнаружении БПЛА или его частей не подходите к ним и сообщите по телефону 112 говорится в канале владимирского ведомства

Похоже сообщение опубликовала нижегородская служба РСЧС.

Ранее 2 сентября тревога из-за опасности БПЛА была объявлена в Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской, Ростовской и других областях.