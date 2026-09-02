Москва2 сенВести.Беспилотная опасность объявлена на территории Нижегородской и Владимирской областей. Об этом сообщили региональные службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в официальных каналах на платформе MAX.
Оставайтесь в помещении и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожны! При обнаружении БПЛА или его частей не подходите к ним и сообщите по телефону 112говорится в канале владимирского ведомства
Похоже сообщение опубликовала нижегородская служба РСЧС.
Ранее 2 сентября тревога из-за опасности БПЛА была объявлена в Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской, Ростовской и других областях.