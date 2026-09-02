Режим беспилотной опасности введен в Рязанской области В Рязанской области введен режим беспилотной опасности

Москва2 сен Вести.Режим беспилотной опасности из-за возможной атаки украинских боевых летательных аппаратов объявлен в Рязанской области. Об этом сообщила региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Беспилотная опасность на территории Рязанской области. Избегайте открытых участков, не подходите к окнам говорится в канале ведомства на платформе MAX

Ранее 2 сентября тревога из-за опасности атаки БПЛА была объявлена в Тамбовской, Ростовской, Волгоградской, Воронежской и других областях.