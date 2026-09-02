Воздушная тревога объявлена в Тамбовской области В Тамбовской области объявлена воздушная тревога

Москва2 сен Вести.Воздушная тревога из-за опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Тамбовской области. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Воздушная тревога - опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС) на территории Тамбовской области. Соблюдайте спокойствие! Увидели беспилотное воздушное судно покиньте опасную зону (укройтесь в здании, под деревом, зайдите в подъезд, паркинг, подземный переход) говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее 2 сентября воздушная тревога из-за БПЛА была объявлена в нескольких регионах России, включая Ростовскую и Волгоградскую области.