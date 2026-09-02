РСЧС: в Ростовской и Волгоградской областях введен режим беспилотной опасности

Жителей Ростовской и Волгоградской областей предупредили об угрозе атаки БПЛА РСЧС: в Ростовской и Волгоградской областях введен режим беспилотной опасности

Москва2 сен Вести.На территории Ростовской и Волгоградской областей введен режим беспилотной опасности из-за угрозы воздушной атаки со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили региональные службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на платформе MAX.

Беспилотная опасность. Сохраняйте спокойствие. Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности. При обнаружении на земле фрагментов БПЛА, не трогайте их, по возможности сообщите по номеру 112 говорится в сообщении

Ранее ночью 2 сентября воздушная тревога из-за украинских беспилотников была объявлена в Пензенской и Воронежской областях.