Москва2 сенВести.На территории Ростовской и Волгоградской областей введен режим беспилотной опасности из-за угрозы воздушной атаки со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили региональные службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на платформе MAX.
Беспилотная опасность. Сохраняйте спокойствие. Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности. При обнаружении на земле фрагментов БПЛА, не трогайте их, по возможности сообщите по номеру 112говорится в сообщении
Ранее ночью 2 сентября воздушная тревога из-за украинских беспилотников была объявлена в Пензенской и Воронежской областях.