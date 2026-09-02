Москва2 сенВести.Режим беспилотной опасности введен на территории Пензенской области из-за возможной атаки украинских дронов. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.
На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернетапроинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX
Ранее ночью 2 сентября воздушная тревога из-за опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была объявлена в Воронежской области.