Москва2 сен Вести.Режим беспилотной опасности введен на территории Пензенской области из-за возможной атаки украинских дронов. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.

На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

Ранее ночью 2 сентября воздушная тревога из-за опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была объявлена в Воронежской области.