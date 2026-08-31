В Волгоградской и Тамбовской областях сработала тревога из-за опасности БПЛА

Воздушная тревога из-за БПЛА объявлена в Тамбовской и Волгоградской областях В Волгоградской и Тамбовской областях сработала тревога из-за опасности БПЛА

Москва31 авг Вести.Тревога из-за опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Волгоградской и Тамбовской областей. Об этом сообщили региональные службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на платформе MAX.

Беспилотная опасность на территории Волгоградской области. Займите безопасное место в квартире (доме), выберите комнату, которая не имеет окон (санузел, коридор без окон, кладовка), сядьте на пол между двумя капитальными стенами. Не подходите к окнам. Не пользуйтесь лифтом говорится в канале волгоградского ведомства

Предупреждение о воздушной тревоге в Тамбовской области опубликовала также служба РСЧС и региональный главк МЧС России.

Ранее стало известно, что 31 августа на подлете к Москве силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили в общей сложности 10 украинских БПЛА.