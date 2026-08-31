Собянин сообщил о ликвидации четырех БПЛА, летевших на Москву

На подлете к Москве силы ПВО обезвредили четыре украинских БПЛА Собянин сообщил о ликвидации четырех БПЛА, летевших на Москву

Москва31 авг Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые были направлены для удара по российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

ПВО Минобороны сбили четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб проинформировал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX

Ночью 31 августа Собянин сообщал об уничтожении шести украинских БПЛА, летевших к Москве. Таким образом с начала суток на подлете к столице были сбиты 10 вражеских воздушных целей.