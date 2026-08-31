Москва31 авгВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые были направлены для удара по российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
ПВО Минобороны сбили четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных службпроинформировал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX
Ночью 31 августа Собянин сообщал об уничтожении шести украинских БПЛА, летевших к Москве. Таким образом с начала суток на подлете к столице были сбиты 10 вражеских воздушных целей.