До 20 увеличилось число сбитых на подлете к Москве украинских БПЛА

Собянин: силы ПВО сбили 20 украинских БПЛА, летевших к Москве До 20 увеличилось число сбитых на подлете к Москве украинских БПЛА

Москва20 авг Вести.Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали на подлете к Москве еще 12 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

12 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков отметил градоначальник в своем канале на платформе MAX, не уточнив подробности отражения вражеской атаки

Ранее 20 августа Собянин сообщил о ликвидации восьми украинских БПЛА, летевших к Москве. Таким образом с начала суток силы ПВО обезвредили на подлете к столице в общей сложности 20 вражеских воздушных целей.