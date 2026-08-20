Собянин сообщил о ликвидации восьми БПЛА на подлете к Москве

Восемь украинских БПЛА, летевших к Москве, сбиты силами ПВО Собянин сообщил о ликвидации восьми БПЛА на подлете к Москве

Москва20 авг Вести.Ночью 20 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку восьми украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены в стороны российской столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Отражена атака восьми беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков проинформировал градоначальник в своем канале на платформе MAX

Ранее ночью 20 августа Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропортах Внуково и Домодедово.