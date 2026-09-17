На подлете к Москве силы ПВО нейтрализовали два украинских БПЛА

Силы ПВО обезвредили два украинских БПЛА на подлете к Москве На подлете к Москве силы ПВО нейтрализовали два украинских БПЛА

Москва17 сен Вести.Ночью 17 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые были направлены для удара по Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков проинформировал градоначальник в своем канале на платформе MAX

Ранее в ночь на 17 сентября Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в аэропортах Внуково и Домодедово. Воздушные гавани принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами.