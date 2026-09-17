Москва17 сенВести.Аэропорт Внуково в целях безопасности начал ограниченно принимать и выпускать самолеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниговорится в канале ведомства на платформе MAX
В пресс-службе Росавиации предупредили, что возможны корректировки в расписании рейсов.
Ранее в ночь на 17 сентября аналогичные ограничения на полеты были введены в аэропорту Домодедово. Кроме того, в настоящее время в целях безопасности закрыты аэропорты шести городов – Сочи, Волгограда, Пскова, Пензы, Калуги и Тамбова.