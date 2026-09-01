Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Домодедово

Аэропорт Домодедово ограниченно принимает и отправляет самолеты Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Домодедово

Москва17 сен Вести.В аэропорту Домодедово в целях безопасности введены ограничения на полеты, в результате чего возможны изменения в расписании авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани говорится в канале ведомства на платформе MAX

Вечером 16 сентября Росавиация в целях безопасности приостановила полеты в аэропортах Калуги, Тамбова, Пензы, Саратова, Пскова и Волгограда. В некоторых из регионов введен режим беспилотной опасности.