Москва20 авгВести.В аэропорту Домодедово в целях безопасности ограничены полеты самолетов, из-за чего возможны корректировки в расписании авиарейсов, предупредила пресс-служба Росавиации.
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниотмечается в официальном канале ведомства в мессенджере MAX
Ранее Росавиация в целях безопасности ввела аналогичные ограничения в аэропорту Внуково.