Москва20 авг Вести.В аэропорту Домодедово в целях безопасности ограничены полеты самолетов, из-за чего возможны корректировки в расписании авиарейсов, предупредила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани