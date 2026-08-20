Москва20 авгВести.Аэропорт Внуково в целях безопасности введены ограничения на прием и выпуск самолетов, в результате чего возможны изменения в расписании авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниговорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX
Ранее ночью 20 августа аналогичные ограничения были введены в аэропорту Нижнего Новгорода на фоне объявленной в регионе беспилотной опасности.