Аэропорт Нижнего Новгорода стал принимать и отправлять самолеты по согласованию

Аэропорт Нижнего Новгорода начал работать с ограничениями Аэропорт Нижнего Новгорода стал принимать и отправлять самолеты по согласованию

Москва20 авг Вести.Аэропорт Нижнего Новгорода (Чкалов) в целях безопасности ограниченно принимает и отправляет самолеты на фоне объявленной в регионе беспилотной опасности.

Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов предупредила пресс-служба Росавиации в своем канале в мессенджере MAX

Ранее в ночь на 20 августа в Нижегородской области был введен режим беспилотной опасности.