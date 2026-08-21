Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в аэропорту Нижнего Новгорода

Аэропорт Нижнего Новгорода начал принимать и выпускать самолеты с ограничениями Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в аэропорту Нижнего Новгорода

Москва21 авг Вести.Росавиация в целях безопасности ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Нижнего Новгорода на фоне объявленной в регионе беспилотной опасгности.

Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере MAX

Согласно данным регионального главка МЧС России, опубликованным в MAX, на территории Нижегородской области введен режим беспилотной опасности в 00.30 мск 21 августа.