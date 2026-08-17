Росавиация: аэропорт Нижнего Новгорода работает с ограничениями на полеты

Росавиация ограничила полеты в аэропорту Нижнего Новгорода Росавиация: аэропорт Нижнего Новгорода работает с ограничениями на полеты

Москва17 авг Вести.В аэропорту Нижнего Новгорода (Чкалов) в целях безопасности введены ограничения на полеты на фоне объявленного в регионе режима беспилотной опасности.

Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани сообщила пресс-служба Росавиации в официальном канале на платформе MAX

В ведомстве предупредили, что в этих условиях возможны изменения в расписании авиарейсов.

Ранее в ночь на 17 августа в Нижегородской области был введен режим беспилотной опасности.