Москва17 авгВести.В аэропорту Нижнего Новгорода (Чкалов) в целях безопасности введены ограничения на полеты на фоне объявленного в регионе режима беспилотной опасности.
Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаванисообщила пресс-служба Росавиации в официальном канале на платформе MAX
В ведомстве предупредили, что в этих условиях возможны изменения в расписании авиарейсов.
Ранее в ночь на 17 августа в Нижегородской области был введен режим беспилотной опасности.