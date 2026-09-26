Аэропорт Внуково стал принимать и отправлять рейсы по согласованию

Росавиация ограничила полеты в аэропорту Внуково Аэропорт Внуково стал принимать и отправлять рейсы по согласованию

Москва26 сен Вести.В аэропорту Внуково в целях безопасности введены ограничения на полеты, которые могут повлиять на изменения в расписании авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани говорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее 26 сентября аналогичные ограничения были введены в аэропорту Домодедово.

На территории Московской области введен режим беспилотной опасности.