Москва26 сенВести.В аэропорту Внуково в целях безопасности введены ограничения на полеты, которые могут повлиять на изменения в расписании авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниговорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX
Ранее 26 сентября аналогичные ограничения были введены в аэропорту Домодедово.
На территории Московской области введен режим беспилотной опасности.