Росавиация: аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию Из-за ограничений аэропорт Домодедово отправляет рейсы по согласованию

Москва26 сен Вести.Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуется следить за расписанием рейсов и уточнять актуальную информацию у авиакомпаний.