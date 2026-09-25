Губернатор Гусев сообщил об атаке БПЛА на Воронеж и пригородные районы

Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Воронеж Губернатор Гусев сообщил об атаке БПЛА на Воронеж и пригородные районы

Москва25 сен Вести.Ночью 25 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Воронеж и пригородные районы. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

Дежурные силы ПВО продолжают отражение атаки БПЛА в небе над Воронежем и пригородами. Зайдите в помещение, отойдите от окон предупредил губернатор в своем канале на платформе MAX

Глава Воронежской области отметил, что повреждения в результате ударов БПЛА в городе уточняются, оперативные службы работают на местах.

Ранее 25 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 10 вражеских беспилотников на подлете к российской столице.