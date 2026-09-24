В сети сравнивают реакцию Трампа и Си Цзиньпина на пролет бомбардировщика

Трамп скривился во время встречи с Си Цзиньпином В сети сравнивают реакцию Трампа и Си Цзиньпина на пролет бомбардировщика

Москва24 сен Вести.Президент США Дональд Трамп хотел впечатлить лидера Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина, когда встречал его у трапа самолета. Однако вместо этого глава Белого дома стал героем обсуждений в сети.

По замыслу американской стороны, во время фотосессии над лидерами пролетел стратегический бомбардировщик B-1 Lancer. Си Цзиньпин отреагировал на это с невозмутимостью, тогда как Дональд Трамп заметно скривился от оглушительного рева двигателей военного самолета.

Лидер КНР прибыл в США с государственным визитом. В аэропорту его встретил почетный караул, также местные власти разместили рядом с самолетом Си Цзиньпина истребители F-16 и F-22.

В ходе визита главы КНР Трамп нарушил негласный протокол, исполнявшийся шесть десятилетий, лично встретив председателя Си на авиабазе Andrews. Церемония встречи завершилась 21 залпом салюта. Визит Си Цзиньпина в Соединенные Штаты Америки носит ранг государственного.

Выступая в США, Си Цзиньпин призвал к правильному сосуществованию с Америкой.