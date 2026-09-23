Си Цзиньпин посетит США с первым за 11 лет государственным визитом

Лидер КНР Си Цзиньпин посетит США с госвизитом 23 сентября Си Цзиньпин посетит США с первым за 11 лет государственным визитом

Москва23 сен Вести.Лидер КНР Си Цзиньпин 23 сентября прибудет в США с первым за 11 лет государственным визитом.

Отмечается, что председатель КНР пробудет в Соединенных Штатах до 25 сентября.

По некоторым данным, Трамп лично встретит своего коллегу из Китая на летном поле, что является крайне редким жестом со стороны главы Белого дома.

До этого Си Цзиньпин посещал Соединенные Штаты с государственным визитом в сентябре 2015 года.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США и Китай обсуждают возможность снижения пошлин на ряд товаров перед встречей Трампа и Си Цзиньпина в Вашингтоне.

Также сообщалось, что Трамп ожидает, что американской стороне удастся заключить ряд договоренностей с председателем КНР Си Цзиньпином по итогам предстоящей встречи в Вашингтоне.