Москва16 сенВести.США и Китай обсуждают возможность снижения пошлин на ряд товаров перед встречей президента США Дональда Трампа и председателя Китая Си Цзиньпина в Вашингтоне, сообщает агентство Bloomberg.
Возможность продления торгового перемирия между США и Китаем укрепляется по мере того, как стороны обсуждают снижение пошлин на товары, включая американские энергоносители и сельскохозяйственную продукциюотмечает агентство
Кроме того, министр финансов США Скотт Бессент проведет встречу с вице-премьером Госсовета Китая Хэ Лифэном.
Си Цзиньпин прибудет в США 24 сентября.
Замглавы МИД Андрей Руденко заявил о возможности трехсторонней встречи президента Владимира Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Саммит пройдет 18-19 ноября.