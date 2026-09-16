СМИ: Китай и США обсуждают снижение пошлин перед визитом главы Китая в Вашингтон

Китай и США обсуждают снижение пошлин перед визитом Си Цзиньпина в Вашингтон СМИ: Китай и США обсуждают снижение пошлин перед визитом главы Китая в Вашингтон

Москва16 сен Вести.США и Китай обсуждают возможность снижения пошлин на ряд товаров перед встречей президента США Дональда Трампа и председателя Китая Си Цзиньпина в Вашингтоне, сообщает агентство Bloomberg.

Возможность продления торгового перемирия между США и Китаем укрепляется по мере того, как стороны обсуждают снижение пошлин на товары, включая американские энергоносители и сельскохозяйственную продукцию отмечает агентство

Кроме того, министр финансов США Скотт Бессент проведет встречу с вице-премьером Госсовета Китая Хэ Лифэном.

Си Цзиньпин прибудет в США 24 сентября.

Замглавы МИД Андрей Руденко заявил о возможности трехсторонней встречи президента Владимира Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Саммит пройдет 18-19 ноября.