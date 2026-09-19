Трамп рассказал журналистам, что США шпионят за КНР Трамп заявил, что США шпионят за Китаем

Москва19 сен Вести.Соединенные Штаты шпионят за Китаем. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме.

Знаете, кто-то сказал: "Они (Китай – прим. ред​​​.) за нами шпионят", а я ответил: "Может быть, и шпионят, но мы тоже за ними шпионим отметил Трамп

При этом он охарактеризовал отношения Вашингтона и Пекина как хорошие.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты и Китай обсуждают возможность снижения пошлин на некоторые товары перед встречей американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтоне.

Предполагается, что Си Цзиньпин прибудет в Вашингтон с визитом 24 сентября.