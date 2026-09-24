Москва24 сен Вести.То, как американский президент Дональд Трамп встретил у трапа самолета китайского лидера Си Цзиньпина – внешнеполитическая сенсация. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал китаевед Николай Вавилов.

Президент США впервые за 60 лет встречает у самолета лидера иностранного государства. Конечно, со стороны Трампа и со стороны Соединенных Штатов это такой акт беспрецедентного уважения… Хотя я ошибаюсь. Прецедент уже был. Такое уважение было высказано Владимиру Путину во время встречи в Анкоридже на переговорах Россия с США. Это тоже своего рода была такая внешнеполитическая сенсация. Вот это вторая внешнеполитическая сенсация сказал Вавилов

Он добавил, что США уважают сильных, а Китай в последние годы стал равным Соединенным Штатам.

Соединенные Штаты уважают сильных. Китай стал беспрецедентно сильным за последние 10 лет... Экономика Китая… выросла в 2-2,5 раза. Речь не только о кредитной накачке, а действительно растут все отрасли: и инфраструктура, и производство, и сфера услуг и так далее. То есть Китай фактически в большинстве сфер, не во всех, но в большинстве, стал равным Соединенным Штатам. С Китаем надо считаться добавил эксперт

Ранее эксперт рассказал, какие рычаги может использовать Китай для давления на США.