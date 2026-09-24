Москва24 сен Вести.Президенту США Дональду Трампу нужно показать своей аудитории, что внешняя политика Белого дома под контролем. Так китаевед Николай Вавилов объяснил в интервью ИС "Вести" сдержанность в общении лидеров США и Китая.

Трампу нужно показать и демократам, и своим избирателям ядерной своей аудитории, что все хорошо, он контролирует ситуацию во внешней политике с главным торговым партнером Китаем, от которого зависит благополучие, кстати говоря, сегодня Соединенных Штатов. Вот из-за этого все происходит абсолютно на таких очень сдержанных, спокойных, я бы сказал, тонах, даже очень спокойных. Чтобы в Конгрессе республиканцы получили какие-то дополнительные очки, дополнительные места. После этого, после третьего ноября, когда выборы в Конгресс произойдут, я ожидаю, конечно, дополнительной эскалации. Огромное количество противоречий накопилось между державами