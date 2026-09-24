Эксперт Торопов: между КНР и США не будет прорывных экономических договоров

В экономических отношениях КНР и США не стоит ожидать прорывов Эксперт Торопов: между КНР и США не будет прорывных экономических договоров

Москва24 сен Вести.В делегации КНР, которая отправилась в США, нет ведущих представителей бизнеса, поэтому не стоит ожидать подписания прорывных экономических соглашений. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился аналитик Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Егор Торопов.

Он добавил, что между США и Китаем на данный момент продолжается торговое перемирие.

Отсутствие глобальных экономических договоренностей между Соединенными Штатами и Китаем на данный момент закономерно и ожидаемо. Кстати говоря, китайская сторона не взяла ведущих представителей бизнеса Китайской Народной Республики, что, в принципе, уже давало понять об отсутствии новых прорывных торгово-экономических взаимоотношений между Соединенными Штатами и Китаем. Поэтому на данный момент следует констатировать продолжающееся перемирие между Соединенными Штатами и Китаем в торгово-экономической сфере и отсутствие перспектив новых прорывных экономических взаимоотношений между Соединенными Штатами и Китаем в перспективе ближайших полугода или даже года, то есть в среднесрочной перспективе сказал Торопов

Ранее сообщалось, что в США прибыла делегация высокопоставленных чиновников КНР во главе с китайским лидером Си Цзиньпином. Американский президент Дональд Трамп лично встретил его у трапа самолета.