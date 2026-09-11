Песков: встреча Путина, Трампа и Си на полях АТЭС пока не планировалась

Встреча Путина, Трампа и Си на полях АТЭС пока не запланирована Песков: встреча Путина, Трампа и Си на полях АТЭС пока не планировалась

Москва11 сен Вести.Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина пока не запланирована, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести". Так он ответил на вопрос о возможной встрече лидеров России, США и КНР.

Пока никакой встречи не запланировано. Исключать ее гипотетически нельзя, но время придет, и если действительно они трое окажутся в одном месте, то тогда по дипломатическим каналам будут предприняты какие-то инициативы. Пока таких планов нет отметил представитель Кремля

Ранее заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что возможность проведения встречи лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в КНР сохраняется.

Саммит АТЭС состоится в китайском Шэньчжэне с 18 по 19 ноября.