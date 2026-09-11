Москва11 сенВести.Президент России Владимир Путин вряд ли проведет встречу с премьер-министром Японии Санаэ Такаити на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести".
Он отметил, что российская сторона не выступала с инициативой о такой встрече. По словам Пескова, Москва также не видит сегодня поводов для совместного общения с японским премьером.
Не думаю. По крайней мере, с нашей стороны никаких инициатив нет. Мы видим достаточно недружелюбное отношение к нашей стране со стороны японского премьераответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос
Он добавил, что японская сторона, по оценке Кремля, проводит агрессивную политику и движется по пути милитаризации.
Саммит АТЭС пройдет с 18 по 19 ноября в китайском Шэньчжэне.