В Кремле заявили о возможности новой встречи Путина и Трампа Песков допустил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

Москва9 сен Вести.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп понимают, что на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) может представиться возможность организовать встречу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал вопрос журналистов, обсуждали ли Путин и Трамп во время телефонного разговора 8 сентября новые личные контакты, в том числе на предстоящем саммите АТЭС.

В предметном плане нет. Но в целом то, что такая возможность может представиться, взаимное понимание имеется сказал он

Саммит АТЭС в 2026 году пройдет с 18 до 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков допускал в том числе возможность провести трехстороннюю встречу на полях саммита. По его словам, переговоры президентов России и США, а также председателя КНР Си Цзиньпина принесли бы определенную пользу.